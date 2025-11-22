Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 14.hafta maçında bugün Bandırmaspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Arca Çorum FK, profesyonel liglerde 466.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 465 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen 202 galibiyet, 127 beraberlik, 136 yenilgi alarak 733 puan toplarken, attığı 669 gole karşılık kalesinde 493 gol gördü.

DEPLASMANDA

233 MAÇ, 306 PUAN

Kırmızı-siyahlı takım, 465 maçın 233’ünü deplasmanda oynarken, bu karşılaşmalarda ise 81 galibiyet, 63 beraberlik, 89 yenilgi aldı. Hanesine 306 puan yazdıran Çorum temsilcisi 284 gol atarken, kalesinde 272 gol gördü.

Arca Çorum FK, sahasında oynadığı 232 maçta ise 121 galibiyet, 64 beraberlik, 47 yenilgi alarak 427 puan topladı. Rakip fileleri 385 kez havalandıran Çorum ekibi kalesinde 221 gole engel olamadı.