ARCA Çorum FK’nın Bandırma deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle dönmesinin ardından Sungurlu Belediye Başkanı ve aynı zamanda Çorum FK Onursal Başkan Muhsin Dere, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dere, takımın oyunun büyük bölümünde üstün görünmesine rağmen sonucun hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Bandırmaspor’un gol dışında ciddi bir tehlike üretemediğini vurgulayan Muhsin Dere, Çorum FK’nın topa hakim bir oyun sergilediğini ifade ederek, “Maçın büyük çoğunluğunda üstün olan taraf bizdik. Ancak nihayetinde atak dahi yapamasa da 3 puan Bandırma’nın oldu.” dedi.

Takımın şampiyonluk hedefiyle Süper Lig’e yürüdüğünü hatırlatan Dere, fırsatların daha iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Şampiyonluk hedefiyle mücadele eden takımımızın bulduğu fırsatları değerlendirmesi gerekir. İvedilikle tedbir almalı, sonuç odaklı hareket etmeli ve daha fazla puan kaybetmemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Dere, açıklamasını Süper Lig hedefini yineleyerek tamamladı: “Nihâi hedefimize yaraşır bir oyun sergileyerek Süper Lig’e yükselmeliyiz.”