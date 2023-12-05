Dünkü “Sanayi kenti Çorum için havalimanı ve tren şart!” başlıklı yazımla ilgili, tanıdık-tanımadık pek çok hemşehrimden teşekkür mesajları ve övgüler aldım. Hemen sıcağı sıcağına, yine yıllardır dilimden düşürmediğim bir hayalimi veya temennimi de ÇORUM HABER okurlarıyla yeniden paylaşmak istiyorum.

Bölgesinde ilk sanayileşme hamlesini başlatan kent olarak Çorum’un, her bakımdan bölgesel merkez olma şansına sahip olduğunu herkes kabul ediyor. Sanayi, ticaret, eğitim, sağlık, turizm, spor, kültür ve sanat açısından Çorum, gerçekten büyük potansiyele sahip. Hatta bu avantaja, ulaşım altyapısı bakımından ihmal edilmişliğine rağmen ulaştı.

Hemen belirtmeliyim ki, bu topraklar, barışın, kadın-erkek eşitliğinin ve inançlara saygının anavatanı. İnsanlığın en temel değerlerini tarih öncesinden beri bağrında taşıyan, geleceğe iletme şansına sahip olan kadim bir uygarlığın mirasçısı…Dolayısıyla, bizim uzun yıllardır dillendirdiğimiz “Büyük Çorum” vizyonu köksüz bir iddia veya istek değil.

Nedir Büyük Çorum? Sanayileşmiş, kent nüfusu 500 bine, üniversite öğrenci sayısı 50 bine, turist sayısı ilk etapta 500 bine, kısa süre içinde de 1 milyonun üzerine çıkmış, sosyal ve kültürel donatıları tamamlanmış, işsizliğin olmadığı, insanlarının müreffeh yaşadığı, kimsenin kimseye “yaşam tarzı” dayatmadığı bir kent…

“Büyük Çorum” hayalimizi ilk yazdığımızda, Çorum’un ihracatını da yıllık 1 milyar dolar olarak ifade ediyorduk. Şükür ki, Ahlatcı Holding sayesinde bu rakam çoktan aşıldı. Şimdi belki de 5 milyar dolarlık bir hedef koymamız gerekecek ki, savunma sanayii ile birlikte bu hedefe de kolayca ulaşılabilir. Kaldı ki, Ahlatcı’nın tüm ihracatı Çorum’dan yapılsa, bu rakam şimdi bile aşılıyor.

31 Mart 2024 tarihinde yerel yöneticilerimizi seçmek üzere sandık başına gideceğiz. Belediye başkan aday adayları da, nasıl bir Çorum hayal ettiklerini, hangi projeleri tasarladıklarını açıklayıp duruyorlar. Bana göre, “Büyük Çorum” diye bir büyük vizyon ortaya konulmadıkça, her şey eksik veya yetersiz kalır. Çorum’u sevenler, millî bir dava gibi “Büyük Çorum” idealinin arkasında saf tutmalılar. Ben, yıllardır bu saftayım.