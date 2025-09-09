Çorum'da, Anadolu Selçuklu döneminin önemli kentlerinden birisi olan, Alaca ilçesine bağlı Mahmudiye köyündeki Kalehisar ören yerinde arkeolojik çalışmalar devam ediyor. Selçuklu döneminde kervan yolları geçiş güzergâhında bulunan ve dönemin önemli yerleşim merkezi konumundaki Kalehisar kazı alanı ve ören yerindeki 800 yıllık medrese ayakta kalabilen tek Anadolu Selçuklu Medresesi olmasıyla dikkat çekiyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Şahin, Kalehisar'ın Türk tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu ve kalıntıları günümüze ulaşan medresede çökme tehlikesine karşı güçlendirme çalışmalarının yapılması gerektiğini dile getirdi.

Medresenin koruma altına alınmasıyla birlikte içerinde ve çevresinde temizlik ve restorasyon yapabileceklerini kaydeden Prof. Dr. Şahin, medresenin ayağa kaldırıldıktan sonra kültür ve turizm hayatına kazandırılabileceklerini ifade etti.



“ÇOK ÖNEMLİ BİR MERKEZ”

Kalehisar’ın geleceğin Selçuklu kenti olma potansiyeli olan çok önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Şahin, “Kalehisar'daki çalışmalar kapsamında bu yapıyla ilgili tüm belgelendirme işlemlerini tamamladık. Elimizdeki veriler hazır durumdadır. Medrese bir kentin en önemli yapılarından biridir. Şu anda gördüğünüz gibi yapının yarısı toprağa gömülü durumdadır. İleride yapılacak çalışmalarda hem kazı ve temizlik hem de restorasyon faaliyetleri ile medreseyi daha iyi bir hale getirmeyi planlıyoruz. Diğer yandan burası sosyal ve kültürel amaçlarla da kullanılabilecek bir yapıdır. Çorum'un kültürel hayatına da önemli katkılar sağlayabilecek niteliktedir. Bu nedenle Kalehisar ören yerindeki medrese, kervansaray ve hamam gibi yapılara öncelikle sahip çıkmamız ve çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekmektedir. Kısacası Kalehisar, geleceğin Selçuklu kenti olma potansiyeli taşıyan çok önemli bir merkezdir. Bu yüzden hep birlikte ilerlemek durumundayız. Kültürel varlıklarımızın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda hepimizin sorumluluk alması gerekmektedir. Bu yönde yapılan çalışmalardan dolayı büyük mutluluk duyduğumu da belirtmek isterim” diye konuştu.