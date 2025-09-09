İsbir açıklamasında, bu hizmetin ilçeye kazandırılmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak, evlerimizi daha sıcak ve çevremizi daha temiz hale getirecek bu yatırım, geçen yıl kaldığı yerden devam ediyor. Biz çalışıyoruz, Ortaköy için çalışıyoruz Ortaköy kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Doğalgazın henüz ulaşmadığı bölgeler için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirten İsbir, hizmetin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

