Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Fahri Karayan – ATİK Çorum Başkanı, Burhan Demigan – Başkan Yardımcısı, Seyfullah Cört – Başkan Yardımcısı, Mustafa Zengin – Dış İlişkiler, Duran Atak – Basın ve Halkla İlişkiler, Eşref Deveci – Mali İşler, Numan Özçetin – Uluslararası Başkan.

ATİK Genel Başkanı Aziz Şahin, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, dünyanın 78 ülkesinde ve farklı şehirlerinde 179 ATİK başkanlığı bulunduğunu, girişimcilere destek sağladıklarını belirtti.

Yeni Çorum Başkanı Fahri Karayan ise yaptığı açıklamada, ATİK olarak ülkelerin daha iyi tanınması, uluslararası alanda daha çok ilişki kurulması için eğitim, kültürel, sosyal, ekonomik ve tanıtım projeleri yürüttüklerini söyledi.

Karayan ayrıca, Bulgaristan’da 500 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen 500 milyon dolarlık Uluslararası Organize Sanayi Bölgesi projesi, Haxsa Group Ticaret Platformu ve İngiltere merkezli AWorldPress basın-yayın şirketi ile ulusal ve uluslararası alanda faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

ATİK’in öncelikli hedefleri arasında, B2B ikili iş görüşmeleriyle girişimcilere katkı sunmak ve uluslararası kamu diplomasisi çerçevesinde çalışmalar yürütmek olduğu belirtildi.

