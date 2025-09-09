Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla açıklama yapan AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Gazze’de binlerce çocuğun okula dönemediğini hatırlatarak, “Ülkemizde milyonlarca öğrencimiz sevinçle sıralarına kavuşurken, Gazze’de binlerce sıra bomboş. Çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil” ifadelerini kullandı.

Civan, İsrail’in saldırıları sonucu binlerce çocuğun hayatını kaybettiğini dile getirerek, şu sözlere yer verdi:

“Katil İsrail, 7 Ekim’den bu yana 19 bin çocuğu katletti. Çantaları kapının arkasında asılı kaldı, defterleri hiç açılmadı, kalemleri hiç yazmadı. Çocukların geleceğe açılan kapıları hedef alındı.”

Açıklamada, İsrail saldırılarında yüzlerce okulun yıkıldığı, kütüphanelerin yok olduğu ve çocukların eğitim hakkının ellerinden alındığı vurgulandı.

Civan, Filistin’de yaşananların uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, “Uluslararası toplum artık vicdanın sesine kulak vermek ve harekete geçmek zorundadır” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi