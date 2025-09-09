Açılışa; Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Vali Yardımcıları Erdoğan Kanyılmaz ve Yeliz Mercan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, müftülük personeli ve veliler katıldı.

Program, şehitler için yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından minik bir öğrencinin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

4-6 yaş öğrencilerinin salavat ve şiir dinletilerinin ardından protokol konuşmalarıyla program devam etti.

Açış konuşmasını yapan İl Müftüsü Yıldırım, ilimizdeki kurslar hakkında istatistiki bilgiler verdikten sonra 2025-2026 eğitim öğretim döneminin hayırlar getirmesini diledi.

Vali Çalgan ise konuşmalarında eğitimin önemine dikkat çekerken, erken yaşta verilen eğitimin çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişiminde temel bir rol oynadığını ifade etti.

Ardından İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç tarafından açılış duası yapıldı.

Programın devamında kursu gezen Vali Çalgan ve protokol üyeleri, İl Müftüsü Yıldırım’dan bilgi aldı.

Program, açılışa katılan velilere ikram yapılmasının ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi