Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, “Yeşil Vatan–Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi kapsamında Adnan Menderes İlkokulu öğrencilerine fidan ve tohum dağıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Yeşil Vatan–Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi çerçevesinde Çorum’da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, Adnan Menderes İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere fidan ve tohum hediye etti.

Etkinlikte öğrencilere, doğa sevgisi ve çevre bilincinin önemine vurgu yapıldı

