75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, “İlk dersimiz, Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” sloganıyla okul bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı’nın doğa ve çevre bilincini artırmaya yönelik yürüttüğü "Yeşil Vatan–Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında düzenlendi.

Okul Müdürü Şener Demir, fidan dikiminin sadece bir çevre etkinliği olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Okul bahçesine toprağa gömülen o minicik kökler, öğrencilerimizin gönlünde doğaya sevgiyle açılan kapılardır. Her dikilen ağaç, bir nefes; her yeşeren yaprak, bir umuttur. Çocuklarımız fidan ekerken sadece toprağı değil, kendi yüreklerini de yeşertmektedirler.”

Muhabir: NURDAN AKBAŞ