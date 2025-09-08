Çorum genelinde 7 bin 453 öğretmen ve 91 bin 530 öğrenci, 494 okulda 2025 - 2026 eğitim-öğretim dönemine başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı Vali Ali Çalgan’ın katılımıyla Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu’nda yapıldı.

“Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan” temasıyla hazırlanan açılış dersiyle başlayan yeni eğitim öğretim yılında il genelinde 7.453 öğretmen ve 91.530 öğrenci, 494 okulda ilk dersini işledi.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili de Vali Ali Çalgan’ın katılımıyla Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu’nda çalındı. Yeni eğitim ve öğretim yılının açılış programına; Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Vali Çalgan, yeni eğitim - öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, eğitim camiasına ve velilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, tüm öğrencilerin başarılı bir yıl geçirmelerini diledi.

Vali Çalgan ve beraberindekiler, ilk ders zilini birlikte çalarak, sınıflarda öğrencileri ziyaret edip, onlara hediyeler verdiler.

Muhabir: Haber Merkezi