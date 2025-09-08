Çorum Merkez Kuşsaray Köyü nüfusuna kayıtlı, Gülseren Ceyhan’ın eşi, Gazi Ceyhan, Hüseyin Ceyhan ve Eylem Akkuş’un babası Aşır Ceyhan (73) vefat etti.

Doğan Ceyhan, Cevriye Hançerli, Hanım İpek, Emine Yücel ve Ali Ceyhan’ın da kardeşi olan Aşır Ceyhan, rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün saat 15.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Kuşsaray Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi