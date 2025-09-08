Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, aile hekimliği uygulamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, aile hekimliği sistemine Çorum’un 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle geçtiği hatırlatılarak, 2008 yılında 69 olan aile sağlığı merkezi sayısının bugün 75’e, aile hekimliği birimi sayısının ise 167’den 191’e yükseldiği belirtildi.

Her aile hekimliği biriminde bir hekim ve bir aile sağlığı çalışanının görev yaptığına dikkat çekilen açıklamada, tanı ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra koruyucu sağlık hizmetlerinin de sunulduğu ifade edildi.

Müdürlük açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bebeklerimiz doğduğu günden itibaren 18 yaşına kadar aile sağlığı merkezlerinde takip edilmekte, bu süreçte Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu rutin aşılar uygulanmakta ve çeşitli sağlık taramaları yapılmaktadır. Doğum sonrası alınan topuk kanıyla SMA, fenilketonüri, konjenital adrenal hiperplazi, kistik fibrozis gibi hastalıkların taraması gerçekleştirilmektedir. Ayrıca gelişimsel kalça displazisi ve görme taramaları da aile sağlığı merkezlerinde yapılmaktadır.”

Açıklamada, bebek ve çocukların yanı sıra gebeler, lohusalar ve 15-49 yaş arası kadınların da düzenli olarak aile sağlığı merkezlerinde takip edildiği, annelere demir ve D vitamini desteği sağlandığı ifade edildi.

18 yaş üzerindeki bireyler için de hipertansiyon, diyabet, KOAH ve kalp-damar hastalıklarına yönelik taramaların yapıldığı belirtilirken, kanser taramalarına da dikkat çekildi. Açıklamada, “Rahim ağzı kanseri taramaları 30-65 yaş arası kadınlara, kolon kanseri taramaları 50-70 yaş arası bireylere yapılabilmektedir. Meme kanseri taramaları için ise Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çekilen mamografi randevuları aile hekimliklerince alınmaktadır” denildi.

Vatandaşlara evlilik öncesi danışmanlık hizmeti verildiği, talasemi ve SMA taşıyıcılığı taramalarının da yapıldığı kaydedilen açıklamada, sağlıklı nesillerin yetişmesi için aile hekimliği sisteminin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasını, “Vatandaşlarımızın kayıtlı oldukları aile hekimliklerinde yaşlarına uygun tarama ve takiplerini yaptırmalarının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz” sözleriyle tamamladı.

