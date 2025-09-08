Türkiye ve dünyanın birçok noktasından gözlemlenen “Kanlı Ay” tutulması, Çorum’da fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

“Kanlı Ay” olarak bilinen tam ay tutulması Çorum’da net bir şekilde kayda alındı. Tutulma, gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşattı. “Kanlı Ay” tutulması saat 20.40’de dolunay olarak yükseldikten sonra ilerleyen dakikalarda tamamen Dünya’nın gölgesine girerek kızıl bir renge büründü. Çorum’da da Özgür Kolukısa, kanlı ay tutulmasını dakika dakika fotoğrafladı.

Muhabir: Haber Merkezi