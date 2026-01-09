İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 33. Bilim Olimpiyatları kapsamında 9 farklı dalda düzenlenen sınavlara Türkiye genelinden 511 öğrenci katıldı.

Değerlendirme sonucunda 246 öğrenci, Kış Okulu ve Takım Seçme Sınavı'na davet edildi.

Sınavda Çorum BİLSEM öğrencisi Ahmet Said Satıcı, bilgisayar alanında altın madalya kazandı.

Bilim Olimpiyatları kapsamında madalya kazanan öğrenciler üniversite giriş sınavında ek katsayı, TÜBİTAK 2205 lisans bursiyerliği, mentorluk desteği ve para ödülü gibi haklardan yararlanabiliyor.

Muhabir: Anadolu Ajansı