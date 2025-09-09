Eylül Ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda alınan kararla, Çorum Belediyesi ile Ortaköy/Şapinuva Kazı Başkanlığı arasında "Ortaköy/Şapinuva Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek Verilmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü" imzalanmasına onay verildi. Protokol kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde sürdürülen kazı çalışmalarına katkı sunulacak.

Kazı desteği, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bütçesinden ayrılan kaynakla gerçekleştirilecek. Bu destekle Çorum’un turizm potansiyelinin artırılması ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılması açısından önemli bir adım atılmış olacak.

Bugüne kadar şehirde gerçekleştirilen birçok kültür-sanat etkinliği, konser, sergi ve fuar organizasyonuna imza atan Çorum Belediyesi, bu ortak hizmet protokolü aracılığıyla arkeolojik kazılara da destek vererek, tarihî mirasın gün yüzüne çıkarılmasına katkıda bulunacak.

Muhabir: SELDA FINDIK