Şampiyon, bıraktığı yerden devam ediyor... 2.Lig’de şampiyonluğun kazanıldığı geçen sezon kupayı İstanbul’da kaldıran Çorum FK, tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1.Lig’deki ilk maçını da İstanbul’da oynadı. “Ligin en çömezi”, her türlü sürprizi yapabilecek potansiyele sahip olan Tuzlaspor’u 3-0 gibi çok net bir skorla yenerek hem yeni ligine süper bir başlangıç yaptı, hem de profesyonel liglerde en ağır yenilgisini aldığı rakibiyle hesabı kapattı.

Geçen sezonki kadrolarını büyük ölçüde koruyan iki takımın mücadelesinde, Çorum FK 4-3-3, Tuzlaspor ise 4-4-2 dizilişiyle sahada yer aldı. Hollandalı “dev golcü” Thomas merkezli hücum planları benimseyen Çorum FK’da Tahsin Hoca’nın planları tuttu. Thomas, hem yerden, hem havadan çok etkiliydi. Atılan 3 golde de imzası var. Daha ilk maçında yıldızlaşarak bu sezon adından en çok bahsedilen oyuncu olacağının sinyallerini şimdiden verdi.

Thomas’lı güven veren oyun, meyvesini de erken verdi. 5.dakikada. Geroldo’nun ceza sahasında kaleci tarafında düşürüldüğü pozisyonda topu Geraldo’ya indiren ve penaltıyı gole çeviren Thomas’tı. İkinci golde, Ferhat’a asist yapan Thomas, üçüncü golde ise penaltıya maruz kalan ve atışı gole çeviren oyuncuydu.

Sadece toplu oyunda değil, topsuz oyunda da çok etkiliydi. Tuzlaspor savunmasını tuzla buz etti. Fiziğini çok iyi kullandığı için, stoperler Thomas’a yaklaşamadı bile. Özetle, maçın yıldızıydı. Çorum, hatta 1.Lig çok iyi bir golcü kazandı. Transferinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum.

İlk 11 dakikada Thomas ve Ferhat’la bir arda 2-0’lık bir skor üstünlüğü yakalayan Çorum FK, 20.dakikadan sonra oyunu yarı alanında kabullenip, ani ataklarla farkı artırmaya çalıştı. Çok dağınık bir görüntü sergileyen Tuzlaspor, oyunu Çorum FK yarı alanında oynasa da, savunma dikkatliydi. Savunmada özellikle Erkan ve Adem gayet iyiydi.

İkinci yarıya da penaltı golüyle başlayan Çorum FK, skoru 3-0’a getirdikten sonra iyice rahatladı ve topu ev sahibine bıraktı. Kendi evindeymiş gibi oynayan Çorum FK, 3-0 gibi net skorlu bir galibiyet alarak, hem tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı, hem de moral buldu. Galibiyetten ötürü teknik heyet ve futbolcuları kutluyorum.

Gerek Çorumspor, gerekse Çorum FK, yıllardır kasaba takımlarıyla aynı liglerde mücadele etti. Hep, “Çorum’un yeri en azından 1.Lig” dedik. Bugün 1.Lig’de, yani hak ettiğimiz yerlerdeyiz. Buranın nasıl bir vitrin olduğunu zaten herkes biliyor, bizler de mesleki avantajları itibariyle görmüş ve yaşamış olduk. Çorum’u, bu lige taşıyan başta Başkan Oğuzhan Yalçın ve yol arkadaşlarına, teknik heyet, futbolcu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Tuzlaspor maçı 34 haftalık maratonun sadece ilk sınavıydı. Sonuç tersi olsa da bu düşüncem değişmeyecekti. İlk maçların günahı olmaz. Bu sınavda, artıları ve eksileri daha net şekilde gördük. Artılarımız çok fazla. Özellikle Thomas’ın varlığı bile rakipler için büyük tehdit, bizim için büyük avantaj olacak. Rakipler elbette ilerleyen haftalarda önlem amaçlı formüller bulacaktır. Bu yüzden, özellikle hücumda farklı planlar da hazırlamalı Tahsin Hoca.

İlk maç olduğu için, bireysel olarak futbolcu performanslarına girmek istemiyorum. Thomas öyle bir performans sergiledi ki, haliyle ondan bahsetmeden geçmek ayıp olurdu.

Transfer dönemi devam ediyor. Kadro yeterli mi derseniz de, mevcut kadro takviye yapılmadan da ligi çok rahat bir konumda bitirecek kalite ve kapasitede derim. Transfer demek yüklü miktarda para demek. O yüzden, karar elbette Başkan’a ait. Bekleyip hep birlikte göreceğiz.