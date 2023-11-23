Mizah insanların anlayışını, yaratıcılığını geliştiren bir bakış açısı ve felsefi bir kültürdür.

Mizah insanlara can katar, diri tutar, yaşama sevinci ve canlılık verir.

Kısa boylu, aptal suratlı komik ve çirkin adam “Baaddin” karikatürünün yaratıcısı Uykusuz çizeri Uğur Gürsoy, Facebook ve Twitter’daki çakma Baaddin’leri de kontrol etmeye başlamış. Yaradılış olarak ben de mizahı çok sevdiğim için kısa esprilerle hayatı, insanları ve olayları karikatürize eden ve yorumlayan Baaddin fıkralarını çok severim.

Bu nedenle “Biraz da Gülelim” başlığı altında Çorum Haber’de ve Osmancık Haber’de sık sık Baaddin fıkralararı paylaşırım.

1-Kar yağınca mikroplar ölür diyorlar. Sen iyi misin?

2-Denildiği kadar okumayan bir toplum değiliz. Erkekler bildiğini okuyor, kadınlar da erkeklerin canına okuyor.

3-Mutluluğun formülünü buldum. “Hafıza kaybı”

4-Para gübre gibidir, yayılmazsa işe yaramaz, koku yapar. (Bacon)

5-Aslında içimde çok zeki biri yatıyor ama, yatıyor işte. Sorun da orda.

6-Seni sana anlatsam, kim bu geri zekâlı dersin!

7-Zengin olmanın 3 yolu vardır. 1) Kader, 2) Peder, 3) Kayınpeder..

8-İlle hayattan bir ders çıkarılacaksa, matematiği çıkaralım, herkes kurtulsun.

9-Tarih gibi kadınlar da ikiye ayrılır. 1) M.Ö. makyajdan önce

2) M.S. makyajdan sonra.

10-Sen havuzu bir yandan doldururken, bir yandan da boşaltan, bir de bunu kaç saatte yaptığını hesaplayan bir neslin evladısın. Büyük düşün!

11-Anneme göre dışarıdaki bütün insanlar katil, sapık, tinerci. Hepsinin tek hedefi var; o da ben…

12-Aslında her şeye verilecek bir cevabım var da, olay anında değil, gece yatarken aklıma geliyor.

13-Adam diyor ki; “Ölsek de kurtulsak”. Sanki diğer taraf “Tahtalıköy Dinlenme Tesisleri”

14-Bir kadının içi güzel olsun. Gerisini kozmetik sanayi halleder.

15-Evde internet kesilince salona doğru gittim, bir çocukla karşılaştım, kardeşimmiş, sarılıp ağlaştık.

16-Rüyamda 3. Köprü inşaatında çalışıyordum. Kendi rüyamda bile ameleydim.

Bu nasıl fakirliktir yarabbi?

17-Dünyada en adaletli dağıtılan şey “Akıl” sanırım. Zira kimse “bana az gelmiş diye şikayet etmiyor.

18-Anneme “Anne ben evlatlık mıyım?” dedim. “Öyle bir şey olsa seni mi seçerdik?” dedi. Haklı kadın!

19-Bu ülkede insanlar, İlkokulda Atatürk’çü, lisede ülkücü, Üniversitede komünist, iş kurunca kapitalist, bir ayağı çukura düşünce Müslüman olur.

BİLGELERDEN ALINTILAR…

1-Kadınlar sevilmek için yaratılmışlardır, anlaşılmak için değil!

2-Bir ülkenin kendi halkını kandıran bir medyası varsa o ülkenin başka düşmana ihtiyacı yoktur.

3-Unutma, sana ışık tutanlara sırtını dönersen göreceğin tek şey senin karanlığındır. (Descartes)

4-Küçükken annem, “Yerde ekmek gördüğünde yükseğe koy, kuşlar yer derdi.”

Sevdiklerimizi hep yüksekte tuttuk, acaba kuşlar mı yedi?” (Can Yücel)

5-Ahlak, namus, dürüstlük ve liyakat ülkem insanına bol geldi. Yalan, talan ve aşağılanmak cehaletin tercihi oldu maalesef.

*

Dün sevgili dostum makine mühendisi Yakup Eken’le buluşarak Bağdat caddesinde yürüdük ve bol bol Osmancık hatıralarımızı yadettik. Mahmut Karslı ağabeyi telefonla arayarak hal, hatır sorduk.

Hazan mevsimi geldi, havalar soğudu, çok şükür yağmurlar da yağmaya başladı.

Bir hazan dörtlüğümle sizlere veda ediyorum.

Hazanda hüzün vardır, üşür tabiat ana;

Dökülür yapraklar savrulur dört bir yana,

Her mevsimin ayrı bir güzelliği var amma,

Bahar aşktır, sevgidir, vuslattır anlayana…(