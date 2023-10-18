İsrail’in yoğun bombardımanı altında sıkışıp kalan Filistin halkı, ölmeleri halinde cesetlerinin teşhis edilebilmesi için ellerine isimlerini yazmaya başlamışlar.

Gazeteler ellerine isimlerini yazan çocukların fotoğrafları ile birlikte “Çaresizliğin fotoğrafı! Çocuklar ölümü böyle bekliyor” diye veriyor.

Sözde uygar dünya önünde veriliyor bu fotoğraflar. Filistin’in kara gözlü çocukları, büyüyen kara gözleri ile ve şaşkınlıkla, anlamsız bakıyorlar etraflarına. Anlamsız ve korkuyla koşuyorlar, nereye bile koştuklarını bilmeden, toz duman ve yıkılan binaların arasından. Filistin’de ölüm kaçınılmaz. Yüz metre beride veya yüz metre ötede, sonuç yine ölüm. Dünyanın efendileri böyle karar vermiş. Kurban Filistinli çocuklar, yaşlılar, hamile kadınlar, topyekûn masum Filistin halkı.

İsrail savaş suçu işliyor. Fosfor bombaları ile kadın çocuk demeden sivil halkı hedef alıyor. Emperyalist, Siyonist ve gerici saldırılar sonucunda Filistin halkı yıkım ve kıyıma uğratılıyor.

Tüm bunların gerekçesi taşeron ve şeriat yanlısı terör örgütü Hamas’ın saldırısı olamaz. Bu Hamas’ın saldırılarını onayladığımız anlamına gelmesin. Zaten Hamas’ın saldırısı tartışılıyor. Sonucu Filistin Halkı’nın yıkımına sebep olan bir eylem neden yapılır?

Tarihten ders çıkarılmıyor. Örneğin Kuveyt’e saldıran Saddam Hüseyin’di, idam edilen de Saddam oldu, parçalanan ise Irak. ABD’nin “Kimyasal silah var” yalanı ile “Irak’a demokrasi getireceğim” planını yaşayarak görüyoruz.

Tüm bunlar Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) kapsamı alanında ilerliyor. ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ın, “BOP ile Türkiye dahil 22 ülkenin sınırları değişecek” sözünü anımsamak gerekiyor.

Türkiye, ABD ve İsrail ile Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) ortağıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BOP’un “Eş Başkanı olduğunu” gururla kaçıncı defa televizyonlarda açıklamıştı.

İsrail’in Filistin’e yaptıklarını BOP projesinden ayrı düşünmek olası mı?

Dünyanın en hukuksuz, en haksız, en ahlaksız savaşını sürdüren İsrail'in nüfusu 8 milyon, dört bir yanındaki Müslüman nüfusu ise 300 milyonu aşkın. Ne var ki hepsini gerek teknik yönden, gerekse kavga yolu ile şamar oğlanına çevirmiş durumda.

Filistin’e sahip çıkması gerekenler de çaresiz, cehaletin, ilkelliğin, çağdışılığın altında ezik, sinik, korkak ve ikiyüzlü şark kurnazı.

Şimdi oturup ağlamanın kimseye yararı yok. Dünyanın efendileri! Öyle karar vermişler.

Filistin’in masum halkı, çocukları, kadınları, sivil halkı ölümü beklerken, Emperyalizmin BOP projesi adım adım ilerliyor. 22 ülkenin geriye kalanları da sıranın kendisine geleceği günlerin hesabını yapıyor.