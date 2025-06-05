Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyeleri ve öğrenciler; “Bilim İletişimi” çalışmaları kapsamında AHL Park AVM’de kurdukları stantta ağrı kesici ilaçların akılcı kullanımını anlatarak doğru bilinen yanlışları vatandaşlara aktardı.

Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Çorum Eczacı Odası işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte doğru ağrı kesici kullanımına ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Stantta öğrencilerle birlikte bilgilendirme yapan Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Üyesi Ecz. Sevim Gökçe Yılmaz, ağrının bireylerin ilaç kullanımına en sık başvurduğu sağlık sorunlarının başında geldiğini söyledi.

Ağrı kesici ilaçların yanlış ve kontrolsüz kullanımına çeken Sevim Gökçe Yılmaz, “Bilinçsizce kullanılan ağrı kesiciler, bazı durumlarda hastalıkların teşhisini zorlaştırabilir, karaciğer ve böbrek başta olmak üzere birçok organı etkileyen sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle toplumda ağrı kesici ilaçların akılcı kullanımı hakkında farkındalık oluşturmak büyük önem taşıyor.” dedi.

Etkinlikte Sağlık Hizmetleri MYO Müdür Yardımcısı ve Eczane Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bediha Akmeşe ve Çorum Eczacı Odası üyesi Ecz. Songül Erdoğan da yer aldı.