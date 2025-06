Çorum AHL Park Alışveriş Merkezi’nde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi personelleri aşı ile ilgili dikkat çeken bir etkinlik düzenledi.

Aşılama, her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden biri olmayı sürdürüyor. Aşılar yalnızca bireyleri korumakla kalmıyor; toplum bağışıklığını güçlendirerek hastalıkların yayılımını da önlüyor. Bağışıklama, sağlıkla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda ekonomik ve sosyal kazanımlar da sağlıyor.

Her yıl kutlanan Aşı Haftası’nın amacının toplumun her kesiminde aşılamanın önemine dair farkındalık oluşturmak ve daha fazla çocuğun ve yetişkinin aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunmasını sağlamak olarak açıklandı.

Bu kapsamda, Çorum AHL Park Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen etkinlik süresince vatandaşlara broşürler ve afişlerle bilgi verildi; aşılamaya dair merak edilen sorular yanıtlandı.

Renkli yazılarla “Aşı Hayatı Korur” ve “Herkes İçin Aşılama, İnsanlık İçin Mümkün” mesajlarını taşıyan çocuklar, geleceğin sağlıklı toplumunu temsil etti. Etkinliğe katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür edildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR