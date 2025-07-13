Çorum Özel Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanları Opr. Dr. Musa Türkmen ve Opr. Dr. Tahir Mantı, memede kitle şikâyetleri hakkında önemli bilgiler verdi. Memede ağrı, akıntı ya da kitle ile karşılaşan kadınların mutlaka bir uzmana başvurmaları gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle ağrısız kitlelerin meme kanserinin ilk habercisi olabileceğine dikkat çekti.

EN SIK ŞİKÂYET KİTLE VE AĞRI

Dr. Türkmen, memeyle ilgili en yaygın şikâyetlerin; ağrı, meme ucundan gelen akıntı ve kitle olduğunu belirterek, “Bu şikâyetler arasında en sık başvuru sebebi kitle ve ağrıdır. Ancak meme kanseri çoğu zaman ağrısız bir beze olarak kendini gösterir” dedi.

Dr. Mantı ise memedeki kitlelerin büyük çoğunluğunun (%85) iyi huylu olduğunu vurgulasa da, özellikle 40 yaş üstü kadınlarda ele gelen kitlelerin mutlaka kanser olasılığı düşünülerek değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

KİTLELERİN %30’U 50 YAŞ ALTINDA KANSER ÇIKABİLİYOR

Uzmanlar, kanser vakalarının %30’unun 50 yaş altındaki kadınlarda görüldüğünü, bu nedenle genç yaşta da kitlelerin ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. “Kitlelerin özellikleri ve hastanın risk faktörleri göz önünde bulundurularak ileri tetkikler yapılmalı ve kanser dışı olduğu ispatlanmalıdır” şeklinde uyarıda bulundular.

İYİ HUYLU KİTLELER VE BELİRTİLERİ

Uzmanlara göre, memedeki iyi huylu kitlelerin başlıcaları şunlar:

“Kistler: Sıvı dolu kesecikler olup ağrılı olabilir. Adet öncesi dönemde belirginleşir.

Fibrokistler: Memenin yoğun dokusuyla karışabilir, ağrı ve hassasiyet yapar.

Fibroadenom: Genç kadınlarda sık görülür, hareketli ve kauçuk kıvamındadır.

İntraduktal Papillom: Süt kanalında gelişen, başlangıçta iyi huylu ancak zamanla kanserleşme riski taşıyan yapılardır.”

Dr. Türkmen ve Dr. Mantı, “Bu kitlelerin bir kısmı hiçbir tedavi gerektirmezken, bazıları biyopsi ile incelenmeli ve gerekirse çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.

MEME KANSERİNE DİKKAT

Meme kanserinde ele gelen kitlelerin genellikle sert, düzensiz yüzeyli ve hareketsiz olduğunu belirten uzmanlar, bu tür durumlarda zaman kaybetmeden biyopsi yapılması gerektiğini belirtti. Dr. Mantı ve Dr. Türkmen, “İğne biyopsisi, kitlenin iyi ya da kötü huylu olduğunu anlamada kritik rol oynar. Gereksiz ameliyatların önüne geçer” dedi.

HER KADIN KENDİ KENDİNİ MUAYENE ETMELİ

Uzmanlar, kadınların düzenli olarak kendi kendilerine meme muayenesi yapmalarının önemine dikkat çekti. Ancak kendi muayenelerinde şüpheye düşen kadınların, en kısa sürede bir uzmana başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR