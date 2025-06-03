Milletvekili Ahlatcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Zehir ile yaptığı görüşmede yapımı süren yatırımları değerlendirdi ve yeni devlet hastanesi inşaatında gelinen son durumu yerinde inceledi.

YENİ DEVLET HASTANESİ HIZLA YÜKSELİYOR

Eski devlet hastanesinin bulunduğu alanda inşa edilen ve 730 milyon TL yatırım bedeliyle yükselen Yeni Çorum Devlet Hastanesi’nin şehrin sağlık kapasitesini önemli ölçüde artıracağını kaydeden Ahlatcı, inşaatta % 40 fiziksel ilerleme sağlandığını vurgulayarak, projenin 700 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Milletvekili Ahlatcı, hastane bünyesinde 58 poliklinik ve işlem odası, 6 ameliyathane, 24 yataklı yetişkin yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım ünitesi, doğumhane, hemodiyaliz, evde sağlık ve sağlıklı yaş alma birimleri, 2. seviye acil servis gibi birçok önemli sağlık biriminin yer alacağını bildirdi.

“ÇORUM GENELİNDE BÜYÜK SAĞLIK HAMLESİ”

Milletvekili Ahlatcı, sadece merkezde değil, ilçelerde ve mahallelerde de birçok sağlık yatırımının tamamlandığını ve yeni projelerin sürdüğünü ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

“Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi (Büyükşehirler dışında açılan ikinci merkez) Pet CT ve Linak Cihazının Yenilenmesi konusundaki çalışmalar devam ediyor.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (Türkiye’nin 45. ADŞ Hastanesi).

Ulukavak, Mimar Sinan, Ayarık, Bağcılar, Söğütlüevler, Kunduzhan, Karşıyaka gibi mahallelerde Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri.

Bayat, Kargı, Osmancık gibi ilçelerde Toplum Sağlığı Merkezleri.

Çok sayıda yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu.”

Editör: SELDA FINDIK

“VATANDAŞIMIZA EN KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİNİ SUNMA GAYRETİNDEYİZ”Milletvekili Ahlatcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Çorum’umuzu sağlıkta bölgesinde öncü bir şehir haline getirmek için gayretle çalışıyoruz. Merkezden ilçelere kadar geniş bir yelpazede yürüttüğümüz yatırımlarla halkımızın daha hızlı, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti almasını sağlıyoruz.Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanlığımıza ve emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum. Çorum için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.”