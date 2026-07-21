Çorum Park içerisinde (eski Kültür Sitesi) açılan markette 2 bin ürün çeşidinin yanı sıra kadınların el emeği yöresel ürünler, Çorum gazozu ve yerel üreticiden temin edilen süt ürünleri ve Halk Et’te elde edilen hayvan mamaları satışa sunuldu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hanımeli Yöresel Marketi'nin açılışında yaptığı konuşmada, markette 2 binin üzerinde ürün çeşidinin yer alacağını, kadın kooperatiflerinin ürünlerinin vatandaşlarla buluşturulacağını ve boykot edilen ürünlerin satışa sunulmayacağını söyledi

Aşgın, belediye olarak hayata geçirdikleri projelerde bereket gördüklerini belirterek, Türk bayrağı altında birlik ve beraberlik içerisinde Çorum'un alın terini yansıtan bir tesisi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Emeği geçenlere teşekkür etti.

Marketlerde Çorum'da üretilen süt ve süt ürünleri, bal, arı ürünleri ile yöresel gıdaların vatandaşlara ulaştırıldığını belirten Aşgın, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile üreticilere teşekkür etti.

Kadın kooperatiflerinin en önemli sorununun ürünlerini pazarlamak olduğunu ifade eden Aşgın, belediye olarak Kargı, Sungurlu ve diğer ilçelerde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini yıllardır vatandaşlarla buluşturduklarını ve bu desteğin süreceğini söyledi.

400 METREKARE ALANDA AÇILDI

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sadece yöresel ürünlerin değil, günlük ihtiyaçların da karşılanabileceği bir market oluşturduklarını belirten Aşgın, Hanımeli Yöresel Market'in yaklaşık 400 metrekare alana sahip olduğunu ve 2 binin üzerinde ürün çeşidi bulunduğunu söyledi.

Aşgın, markette bir evin ihtiyaç duyacağı tüm temel ürünlerin uygun fiyat ve kalite anlayışıyla satışa sunulacağını ifade etti.

"BOYKOT ÜRÜNLERİ SATILMAYACAK"

Hanımeli Yöresel Market'te boykot edilen ürünlere yer verilmeyeceğini vurgulayan Aşgın, Filistin ve Gazze halkının yanında olduklarını söyledi. Yanlışlıkla boykot kapsamındaki bir ürünün raflarda yer alması halinde bunun da kısa sürede kaldırılacağını belirten Aşgın, "Mazlumların yanındayız. Bu mağazada boykot ürünleri satılmayacak." dedi.

"BİRBİRİMİZDEN SORUMLUYUZ"

Çorumlu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise, Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hanımeli Yöresel Market'in açılışında, kadın emeğinin desteklenmesi, kooperatifçilik ve Çorum mutfağının tanıtımına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kadın üreticilerin desteklenmesinin önemine vurgu yapan Yazgı, "Biz Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz. Çorum için bir taş koyan, bir tuğla koyan, emek sarf eden herkes bizim için makbuldür." diye konuştu.

Hanımeli Yöresel Market’in açılışına Çorum’un kardeş şehri Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yılmaz Kaya, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende duanın ardından katılımcılar hayırlı olsun dilekleriyle açılış kurdelesini birlikte gezdi. Protokol birlikte marketi gezdi. Vatandaşlar ilk alışverişlerini yaptı.