Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Tahtakurusu” istilasına uğradı.

Bölgenin en büyük hastanesi olan Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tahtakurusu krizi geri döndü.

Hastane yönetimi tarafından yapılan inceleme sonrasında Palyatif ve diğer birkaç bölüm ilaçlama yapılmak üzere kapatıldı. Hastalar ise başka servislere sevk edildi.

Geçtiğimiz ay da CHP'li Milletvekili Mehmet Tahtasız, yoğun bakım ünitesini tahta kurusu bastığı için yoğun bakım ünitesinin belli bir bölümünün haşereden dolayı kapatıldığını ve hastaların özel hastaneye sevk edildiğini dile getirmişti.