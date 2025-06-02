Çorum’un da 4 köyünde seçmenler sandık başına gittiler. Buna göre Çorum merkeze bağlı Tarhankozlusu, Alaca Bolatçık ve Karatepe Köyü ile İskilip Derekargın Köyü’nde vatandaşlar muhtarları belirlemek için oy kullandı.

Seçimlerde Bartın'ın Çaybükü köyünün Börekçiler Mahallesi ile Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen köyünde ise halk oylaması için seçmenler oy kullandı. Seçimler 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Buna göre Çorum’un Alaca İlçesi Karatepe Köyü’nde 27 oy alan Burak Güngör muhtar seçilirken, İskilip Derekargın Köyü’nde 3 adayın yarıştığı seçimde Metin Karkınlı 39, Habib Karaca 33 ve Ali Bozkurt 8 oy aldı.

Alaca Bolatcık Köyü’nde de 3 aday muhtarlık için yarıştı. Seçim sonuçlarına göre, Celil Demir aldığı 76 oy ile Bolatcık Köyü'nün yeni muhtarı oldu. Muhtarlık için yarışan diğer adaylardan Faruk Erdoğan 49 oy alırken, Yücel Karaca ise 32 oyda kaldı. Toplamda 157 geçerli oyun kullanıldığı seçim, yoğun katılımla gerçekleşti.

Sonucu en çok merak edilen yerlerden biri de merkeze bağlı Tarhankozlusu Köyü oldu. Dışarıdan seçmen getirildiği iddialarının yer aldığı Tarhankozlusu Köyü’nde Sinan Sefa Güler yeni muhtar seçildi. Güler seçimde Murat Aşkın ve Celalettin Kirişkan’ı geride bıraktı.

Editör: Haber Merkezi