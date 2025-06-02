Çorum'un Başpınar Köyü'nde yetişen, Devlet Opera ve Balesi'nde balet olan dansçıların hikayesi "Baletler Köyü" belgeselinin özel galası Çorum'da yapılacak. 8 Haziran Pazar günü saat saat 20.30'da Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek özel gaza ve bale gösterisine tüm vatandaşlar davet edildi.

Bu yıl çekimleri tamamlanan "Baletler Köyü" belgeselinde, hayvancılık ve tarımla geçimini sağlayan Çorum'un Osmancık ilçesinin Başpınar Köyü'nde yetişen 13 baletin Devlet Opera ve Balesi'nde sanatçı olması anlatılıyor.

Belgeselde, Başpınar Köyü'nden çıkan gençlerin, büyükşehirlerde eğitim görmelerine rağmen doğdukları topraklardan hiç kopmadığı ve yaz aylarında köylerine dönerek hem ailelerine tarım ve hayvancılık konusunda destek hem de köydeki gençlere ilham kaynağı olduğu aktarılıyor.

Belgeselin araştırması 1 yıl, çekimleri 2 hafta sürdü

Belgeselin yönetmeni Niğde Ömer Halisdemir İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Fatih Diren, Çorum'un köyünden çıkarak balet olan insanların hikayesini araştırınca çok ilgisini çektiğini belirterek, 1973'te köyden çıkan ilk balet Alaattin Acar ile başlayan süreçte diğer baletlerin yetiştiğini ve bunun kendisine ilham olduğunu söyledi.