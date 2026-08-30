Çorum’un sevilen iş insanlarından, altın ve gümüş ticareti ile uğraşan, Çorum Özel Hastanesi’nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Abraş (70), bugün sabah saat 07.30’da yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Çorum esnafının tanınmış simalarından, merhum Cemil Abraş’ın oğlu, aynı zamanda Çorum Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Mürüvvet Abraş’ın eşi, Şükran Şimşek’in kardeşi, Ahmet Abraş ile Sema Özün’ün ağabeyleri, Nurcan Yılmaz, Esra Budak ve Endüstri Mühendisi Cemil Abraş’ın babaları, Veli Yılmaz ve İlker Budak’ın kayınpederleri olan Mehmet Abraş, iki ay önce kalp krizi geçirmiş ve GATA’da açık kalp ameliyatı olmuştu. Tedavisi bir süredir Özel Hastane’de devam etmekteydi.

Mehmet Abraş’ın cenazesi bugün Akşemsettin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanısıra çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.