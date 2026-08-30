Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Düvenci Ortaokulu-İlkokulu bünyesinde, merhum Müzik Öğretmeni Berkant Bolat’ın adını ve hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulan müzik atölyesini ziyaret etti.

Milletvekili Ahlatcı'ya Düvenci Belediye Başkanı eski Okul Müdürü Necmettin Yalçın da eşlik etti. Atölyenin ise, Berkant Bolat’ın eşi Yasemen Bolat’ın öncülüğünde hayata geçirildiği belirtildi. Müzik atölyesinde öğrencilerin enstrümanlarla ve notalarla buluşması, müziğe olan ilgilerinin geliştirilmesi ve yeteneklerini keşfetmelerinin amaçlandığı ifade edildi.

Ziyaret sırasında atölye hakkında bilgi alan Ahlatcı, çalışmanın hem eğitim hem de merhum öğretmenin hatırasının yaşatılması açısından anlamlı olduğunu belirtti.

“ANLAMLI BİR MİRAS”

Milletvekili Ahlatcı, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda, “Düvenci Ortaokulu-İlkokulu'nda, aramızdan ayrılan merhum Müzik Öğretmeni Berkant Bolat’ın adını ve mirasını yaşatmak üzere kıymetli eşi Yasemen Hanım'ın öncülüğünde kurulan müzik atölyesini ziyaret ettik” ifadelerini kullandı.

Yasemen Bolat’ın eşinin hatırasını yaşatırken Düvenci’deki çocuklara müzik sevgisi kazandırmayı amaçladığını belirten Ahlatcı, atölyenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ahlatcı, merhum Berkant Bolat’ı rahmetle anarak, “Müzik, çocuklarımızın sesi olmaya devam edecek” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi