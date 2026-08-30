Yeni Parti Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Büyük Taarruz’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü simgesi olduğunu belirtti.

Solmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “30 Ağustos 1922’de, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Dumlupınar’da zaferle taçlanmıştır. Bu büyük zafer, yalnızca bir askeri başarı değil; esaret zincirlerini parçalayan, Cumhuriyetimizin yolunu açan en büyük dönüm noktasıdır” dedi.

Başkan Solmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, sadece askeri bir başarı değil; esarete karşı diz çökmeyen bir milletin tarih sahnesine yeniden doğuş çizgisidir. Yokluklar ve imkânsızlıklar içinde verilen bu destansı mücadele, Cumhuriyetimizin sarsılmaz temellerini atmıştır.

Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk; kahraman ecdadımızın canları pahasına koruduğu bu vatanı ve Cumhuriyet değerlerini her alanda daha ileriye taşımak, adaleti, liyakati ve milli birliği kararlılıkla savunmaktır. Gücünü köklü tarihinden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de dün olduğu gibi bugün de vatanımızın, milletimizin ve huzurumuzun en büyük teminatıdır.

Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Çorumlu hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.”

Muhabir: SELDA FINDIK