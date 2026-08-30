Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, kentte son dönemlerde “sosyete pazarı” ve “giyim fuarı” gibi isimler altında faaliyet gösteren işletmelere tepki gösterdi.

Şehir merkezinde belirli dönemlerde açılan ve çeşitli ürünlerin satışının yapıldığı bu işletmelerin, başta giyim, ayakkabı ve züccaciye sektöründe faaliyet gösteren yerel esnaf olmak üzere Çorum esnafını olumsuz etkilediğini belirten Başkan Gür, bu tür işletmelere özellikle ruhsat ve yasal yükümlülükler konusunda gerekli denetimlerin yapılması gerektiğini söyledi.

“ESNAFIMIZ VERGİSİNİ ÖDÜYOR!”

Çorum esnafının yıllardır şehrin ekonomisine katkı sunduğunu, istihdam sağladığını ve vergisini düzenli şekilde ödediğini ifade eden Gür, geçici sürelerle faaliyet gösteren işletmelerin yerel esnaf karşısında haksız rekabet oluşturmasının kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Gür, “Çorum’da yıllardır alın teriyle çalışan, vergisini ödeyen, sigortasını yatıran, işçi çalıştıran ve yüksek kira maliyetlerine rağmen ayakta kalmaya çalışan esnafımız var. Esnafımız her türlü yükümlülüğünü yerine getirirken, bazı işletmelerin farklı isimler altında faaliyet göstermesi ve gerekli şartları taşımadan ticaret yapması kabul edilemez” dedi.

“DENETİMLER ARTIRILMALI”

“Sosyete pazarı” ve “giyim fuarı” adı altında faaliyet gösteren işletmelerin hangi şartlarda çalıştığının ilgili kurumlar tarafından titizlikle incelenmesi gerektiğini vurgulayan Recep Gür, Çorum Belediyesi başta olmak üzere SGK ve Vergi Dairesi yetkililerine çağrıda bulundu.

Gür, “Bizim talebimiz çok açık. Kim ticaret yapıyorsa yasal yükümlülüklerini yerine getirsin. Ruhsatı var mı, vergisini ödüyor mu, çalışanlarının sigortası yapılıyor mu, işyeri hangi şartlarda faaliyet gösteriyor; bunların tamamı ilgili kurumlar tarafından denetlenmelidir. Esnafımızın da vatandaşımızın da hakkı korunmalıdır” ifadelerini kullandı.

“HAKSIZ REKABETE İZİN VERİLMEMELİ”

Yerel esnafın özellikle son yıllarda ekonomik şartlar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydeden Gür, kısa süreli açılan satış noktalarının piyasadaki dengeleri bozduğunu savundu.

Gür, “Bir esnafımız yıllarca aynı işyerinde faaliyet gösteriyor. Kira ödüyor, stopajını, vergisini, SGK primini ödüyor, yanında çalışan personelin maaşını veriyor. Bunun yanında elektrik, su, aidat ve diğer giderlerle mücadele ediyor. Böyle bir ortamda birkaç gün veya kısa bir süreliğine gelip, farklı bir isim altında satış yapan işletmelerin aynı şartlara tabi olup olmadığı mutlaka sorgulanmalıdır” diye konuştu.

“ÇORUM ESNAFININ YANINDAYIZ”

ÇESOB olarak Çorum esnafının hakkını ve hukukunu korumak için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Recep Gür, esnafın karşı karşıya kaldığı her türlü haksız rekabetin takipçisi olacaklarını söyledi.

Gür, “Biz hiçbir işletmenin ticaret yapmasına karşı değiliz. Ancak ticaret yapılacaksa kurallar herkes için aynı olmalı. Yerel esnafımız hangi yükümlülükleri yerine getiriyorsa, başka işletmeler de aynı yükümlülükleri yerine getirmelidir. Birine uygulanan kural diğerine de uygulanmalıdır. Esnafımızın emeğinin, alın terinin ve hakkının korunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Çorum Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Vergi Dairesi yetkililerine çağrısını yineleyen Gür, kentte faaliyet gösteren işletmelerin yasal mevzuat çerçevesinde denetlenmesini istedi.

Başkan Gür, "Ruhsatsız veya mevzuata aykırı şekilde faaliyet gösteren işletmeler varsa gerekli işlemler yapılmalıdır. Çorum esnafı sahipsiz değildir. Esnafımızın hakkını, hukukunu ve emeğini korumak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu tür işletmelerin pos cihazları ile ödeme kayıt cihazlarının birbirleri ile uyumlu olup olmadığının ve özellikle irsaliyelerinin incelenmesini talep eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, bu konuda herkesi göreve çağırdı.

Gür’ün açıklaması, kentte uzun süredir dile getirilen haksız rekabet, ruhsat ve denetim tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, gözler ilgili kurumların yapacağı denetimlere çevrildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ