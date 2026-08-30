Yeni Parti Çorum İl Örgütü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıldönümünde Atatürk’ün huzuruna çıktı. Çorum Valiliği tarafından düzenlenen resmi törene katılan Yeni Partililer, tören sonunda Anıt’a çelenk sundu. Törene Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Hamdullah Uğur Yağmur, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, İl ve Merkez İlçe Yönetimi ile çok sayıda partili katıldı.

Törenin ardından Yeni Parti’nin çelengini Atatürk Anıtı’na sunan İl Başkanı Dinçer Solmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

“30 AĞUSTOS, MİLLETİN KENDİ

KADERİNİ ELİNE ALDIĞI GÜNDÜR”

30 Ağustos 1922’nin Türk milletinin esareti kabul etmediği ve kendi kaderini kendi ellerine aldığı gün olduğunu belirten Solmaz, “O gün milletimiz; yoksulluğa, imkânsızlığa ve işgale rağmen ‘Egemenlik benimdir, gelecek benimdir’ diyerek ayağa kalkmıştır” dedi.

Türkiye’nin bugün de önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Solmaz, siyasetin temel görevinin vatandaşın yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmek değil, milletin sesini siyasetin merkezine taşımak olduğunu söyledi.

Solmaz, “Devlet, vatandaşına yük olan değil, vatandaşının yükünü hafifleten devlet olmalıdır. Adalet, güçlü olanın değil, haklı olanın yanında olmalıdır. Ekonomi; birkaç kişinin kazandığı değil, milletin refahının arttığı bir düzen üzerine kurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin günü kurtaran değil, geleceği hedefleyen bir siyasete ihtiyacı olduğunu savunan Solmaz, Yeni Parti olarak hukukun üstünlüğünün, liyakatin ve üretimin esas alındığı bir Türkiye istediklerini dile getirdi.

“GENÇLERİN UMUDUNU SİYASETİN GÜNLÜK

TARTIŞMALARINA KURBAN ETMEYECEĞİZ”

30 Ağustos’un verdiği mesajın bugün de önemini koruduğunu belirten Solmaz, “Bir millet inanırsa, imkânsız denilenler başarılır. Bugün de Türkiye’nin ihtiyacı olan şey tam olarak budur: Umut, cesaret, adalet ve millet iradesine güven” dedi.

Solmaz, konuşmasında gençler, emekliler, çiftçiler ve esnafa da özel vurgu yaparak, “Artık gençlerin umudunu, emeklilerin huzurunu, çiftçinin alın terini ve esnafın emeğini siyasetin günlük tartışmalarına kurban etmeyeceğiz. Türkiye’nin sorunlarını konuşmaktan korkmayacağız. Çözüm üretmekten vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Solmaz, konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla andı.

TAHTASIZ: “YENİ PARTİ’Yİ MİLLET İKTİDARA TAŞIYACAK”

Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tüm olumsuzluklara ve yokluklara rağmen Büyük Taarruz’u başlatarak büyük bir zafer kazandığını belirten Tahtasız, bu zaferin Türk milletine armağan edildiğini söyledi.

Yeni Parti’nin milletin talebi doğrultusunda kurulduğunu ifade eden Tahtasız, “Milletin isteği doğrultusunda şekillenen ve adını milletten alan Yeni Parti’nin, en yakın sandıkta milletimizin desteğiyle iktidar olacağına olan inancımız tamdır” dedi.

Tahtasız, siyasi mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, “Biz tüm hukuksuzluklara, tüm olumsuzluklara, siyasetin engellenmesine ve karşılaşılan yasaklara rağmen mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki milletimiz, Yeni Parti’yi iktidara taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Tahtasız konuşmasını, “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz” sözleriyle tamamladı.