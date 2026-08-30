*** Bugün 30 Ağustos…Kutsal bir isyanın, insanlık tarihinin en soylu, en haklı bağımsızlık savaşının zaferle taçlandırıldığı müstesna kahramanlık destanının 104. yıldönümü…

*** Ulusumuzun Kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Zafer’in ardından, “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” şeklindeki veciz ifadesiyle, ulusuna yol göstermekle kalmamış, dünya yüzündeki tüm mazlum uluslara da anti-emperyalist mücadelelerinde ilham kaynağı olmuştu.

*** O’nun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, 103. yılını kutlamaya hazırlanırken, ne yazık ki, yine emperyalist planların ve tuzakların tehdidi altında bulunuyor. Atatürk Türkiyesi’ni, demokratik, çağdaş, sosyal hukuk devleti kimliklerinden uzaklaştırıp, o alacakaranlıkta bölgesel hükümranlıklarını kurmak isteyenlerin ağına düşürmeye yönelik gizli-açık entrikalar tezgâhlanıyor.

*** Yüce Önder, yüz yıl öncesinden bu riski görmüş ve Gençliğe Hitabesi’nde, gelişebilecek tüm olumsuzlukları birer birer saydıktan sonra, “Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” demişti.

*** Onun için, umutsuzluk, karamsarlık, yılgınlık yok! Ezelden beridir hür yaşamış bu millet, ebediyete kadar da bağımsızlığını koruyarak “onurla”, “özgür” yaşama kararlılığından asla ödün vermeyecektir.