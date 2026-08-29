Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sürücü belgesi alma süreçlerini kapsayan yönetmelikte değişikliğe gitti. Kademeli olarak hayata geçirilecek yeni uygulamayla, adayların ezberlenmiş tek bir hat üzerinde sınava girdiği sabit güzergâh sistemi kaldırılıyor.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre adaylar, akan şehir içi trafikte belirlenen "serbest güzergâh" üzerinden değerlendirilecek. Sınav akışı kapsamında sürücü adaylarının çevre yolunda belirli bir azami hıza ulaşması ve alışveriş merkezi otoparkı gibi alanlara giriş-çıkış yapabilmesi şartı aranacak. Ayrıca paralel park uygulaması dubaların arasında değil, gerçek araçların bulunduğu alanlarda gerçekleştirilecek.

EĞİTİM VE SINAV SÜRELERİ UZATILDI

Eskişehir'de sürücü kursu yetkilisi olarak görev yapan Salih Er'in aktardığı bilgilere göre, yeni sistemdeki süre ve eğitim değişiklikleri şu şekilde:

Sınav Süresi: Mevcut uygulamada 35 dakika olan direksiyon sınav süresi yaklaşık 1 saate çıkarıldı.

Eğitim Süresi: Daha önce 14 ile 16 saat arasında değişen direksiyon eğitimi zorunluluğu 24 saate yükseltildi.