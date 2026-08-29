Greenart / Vahdet Erdoğan imzasını taşıyan yapımın Çorum’un İskilip ilçesinde gerçekleştirilen çekimleri tamamlandı. 15 Ağustos’ta başlayan çekimler, ilçenin tarihi ve doğal dokusu içerisinde gerçekleştirildi.

Filmin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar otururken, başrolleri Alper Kul, Toygan Avanoğlu ve Didem Balçın paylaşıyor.

İSKİLİP SİNEMA SETİNE DÖNÜŞTÜ

Film ekibinin yaklaşık iki hafta boyunca İskilip’te sürdürdüğü çalışmalarla ilçe, sinema dünyasının dikkat çeken çekim merkezlerinden biri oldu.

İskilip’in tarihi dokusu ve kendine özgü atmosferinin filmde nasıl kullanılacağı ise sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor.

Yeşilçam döneminin sevilen yapımlarından “Hasip ile Nasip”in yeni uyarlaması, hem nostalji rüzgarı estirmeye hem de hikâyeyi yeni nesil izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Filmin vizyon tarihiyle ilgili detayların yapımcı ekip tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ