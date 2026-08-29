30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde, Çorum Valiliği tarafından, tarihi Murad-i Rabi Ulucami'de program düzenlendi. Programda, şehitlerin ruhlarına ithafen daha önceden indirilen hatimlerin duası yapıldı, Mevlid-i Şerif okutuldu. Daha sonra ise eller semaya açılarak ülkenin birlik ve beraberliği ile şehitlerin ruhları için dualar edildi. Şehitler için duaların edildiği program, cemaatin hep birlikte Cuma namazını kılmasıyla sona erdi.

Programa Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Çorum İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ile STK temsilcileri de katıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK