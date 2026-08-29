Osmanlı mimarisinin önemli bir örneklerinden olan Velipaşa Hanı'nda hizmet veren Çorum Şehir Müzesi, şehrin binlerce yıllık tarihine, sosyal yaşamına ve kültürüne ışık tutuyor. Müze, tarihi dokusuyla büyüleyen ahşap mimarisiyle de dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, müzede yer alan aslına uygun tasarlanmış gerçekçi heykeller ve nostaljik canlandırmalar sayesinde eski dönemlerdeki kent yaşamını, unutulmaya yüz tutmuş zanaatları ve gelenekleri yakından tanıma fırsatı buluyor.

“ANADOLU'NUN EN BÜYÜK AHŞAP YAPISI OLARAK GEÇMEKTEDİR”

Çorum Şehir Müzesi’nde görev yapan Arkeolog ve Sanat Tarihi Uzmanı Meral Aktı, Velipaşa Hanı'nın Osmanlı mimari sanatının son dönemlerini yansıttığını belirterek, “Kayıtlarda Anadolu'nun en büyük ahşap yapısı olarak geçmektedir. Müzemiz iki kısımdan oluşmakta. Birinci kısım büyük salon dediğimiz Çorum'un yerel tarihini anlattığımız, ilk çağdan günümüze kadar gelen tarihi süreçtir. İkinci kısım ise 15 tane tematik odadan oluşmaktadır. Çorum'da sağlık, mutfak kültürü, düğün, nişan gibi hafızalara yönelik olan odalarımız mevcuttur. Gerek il dışından gerekse yurt dışından birçok ziyaretçiyi ağırlamaktayız ve dünyanın merkezine de bütün ziyaretçilerimizi bekliyoruz” dedi.

“ÇORUM TARİHİNİN HİTİTLERE KADAR UZANDIĞINI BİLMİYORDUM”

Ailesiyle birlikte İstanbul'dan Çorum'a geldiğini söyleyen Ateş Yıldırım, “Müzeyi çok beğendik. Çorum tarihi ile alakalı herhangi eksik bir taraf yoktu. Tamamen kapsayıcı bir müze olmuş. Müzenin önündeki Saat Kulesi'yle ilgili de önemli şeyler öğrendik. Çorum tarihini çok ilginç buldum. Bu kadar geniş olduğunu bilmiyordum, Hititlere kadar uzanıyormuş. Müzede de baştan sona hepsi anlatılıyordu. Onu da beğendim. Heykelleri çok beğendim, çok gerçekçiydi” diye konuştu.



“İLK DEFA GELİYORUM VE ÇOK BEĞENDİM”

Fransa'dan memleketi Çorum'a gelen Selahattin Kılıç ise, "Çorum, Anadolu'nun kalbi. Çorum Şehir Müzesi'nde görülecek çok şeyler var. Anadolu'yu, Anadolu insanını mutfağını, tarımını, endüstrisini bize anlatıyor. Çok güzel bir yer. İlk defa geliyorum, müzeyi çok beğendim. Gerçekten tarihi yansıtan bir müze. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"EKMEK YİYECEKSİN, SU İÇECEKSİN VE ÇORUM'U GEZECEKSİN"

Çanakkale'den Çorum'a geldiğini söyleyen Ahmet Mahmut Şen de, "Çorum tarihiyle, kültürüyle, lezzetiyle gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken Anadolu'nun en güzel şehirlerinden birisi. Türkiye'nin, Anadolu'nun, bu coğrafyaların en eski, en köklü kadim medeniyetlerinden birisi olan Hititler'e ev sahipliği yapmış bir yer. Çorum'a geldiğinizde Saat Kulesi'nin etrafında birçok tarihi yeri görebilirsiniz ve gezebilirsiniz. Çorum, Peygamber Efendimizi gören iki sahabeye de ev sahipliği yapan bir yer. Hititler'in meşhur bir sözü vardır; 'ekmek yiyeceksin, su da içeceksin.' Ben sonuna bir şey daha ekliyorum, Çorum'u da gelip gezeceksin" ifadelerini kullandı.