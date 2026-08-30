Çiftçi, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen törende, Esra Nur - Eren çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından nikahın kıyılmasının ardından Çiftçi, çifte evlilik cüzdanını teslim ederek, Türk bayrağı hediye etti.

Çifte 3 çocuk yapmalarını tavsiye eden Çiftçi, mutluluk dileklerini iletti.

Düğün törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriye Çoştu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.