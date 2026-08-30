Saat 09.30’da düzenlenen törene; Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, Emniyet ve Jandarma yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile bazı vatandaşlar katıldı.

Törende sırasıyla Çorum Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı’nın çelenkleri anıta sunuldu.

Saygı duruşu ve Belediye bandosu eşliğinde söylenen İstiklal Marşı’nın ardından program sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi