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Cumartesi günü öğle namazından sonra Akşemseddin Camii’nde gerçekleştirilen cenaze namazına Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 19. Dönem MHP Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek, Ak Parti 22. Dönem Çorum Milletvekili ve önceki Dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Çağatay Esenyel, Ulumezar’da defnedildi. ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

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