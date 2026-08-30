Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Müstet, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kazanılan Büyük Taarruz zaferinin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlükten asla taviz vermeyeceğinin en büyük kanıtı olduğunu vurguladı.

30 Ağustos 1922'de elde edilen bu tarihi başarının, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda küllerinden yeniden doğan bir milletin varoluş mücadelesi olduğunu belirten Nurullah Müstet, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarih boyunca hürriyetinden ve bağımsızlığından ödün vermeyen aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 104 yıl önce Dumlupınar’da yazdığı destanla vatan topraklarının mukaddesatını tüm dünyaya ilan etmiştir. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin azim, kararlılık ve birlik ruhuyla neleri başarabileceğinin simgesidir.

Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk; kahraman ecdadımızın ağır bedeller ödeyerek bizlere emanet ettiği bu vatanı akılla, adaletle, liyakatle ve üretkenlikle daha güçlü kılmak; cumhuriyetimizin temel değerlerini ve birliğimizi her koşulda korumaktır.

Bu vesileyle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.

Yurt içinde ve sınır ötesinde gecesini gündüzüne katarak ülkemizin güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutluyor; hemşerilerimizin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi