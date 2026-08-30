İYİ Parti Çorum İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, "30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin ve esaret zincirlerini sonsuza dek kırdığının en güçlü kanıtıdır" dedi.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan İl Başkanı Tekercioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 104 yıl önce kazanılan bu muazzam zafer, yalnızca bir askeri başarı değil; imkânsızlıklar içindeki bir milletin inanç, azim ve vatan sevgisiyle yazdığı bir destandır. Türk milleti, 30 Ağustos’ta kentiyle, köyüyle, kadınıyla ve erkeğiyle tek vücut olarak vatan topraklarının mukaddesatını korumuş, Anadolu’nun sonsuza dek Türk yurdu kalacağını tüm dünyaya ilan etmiştir."

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin milletin en köklü ve güven veren sütunlarından biri olduğunu belirten Tekercioğlu, şunları kaydetti:

"Bugün aynı zamanda peygamber ocağı olarak gördüğümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin Günü’nü de gururla kutluyoruz. Kahraman ordumuz, geçmişte olduğu gibi bugün de sınırlarımızın içinde ve dışında vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin huzur ve güvenliğinin en büyük teminatıdır."

Açıklamasını anma ve temennilerle tamamlayan İYİ Parti Çorum İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Çorumlu hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ