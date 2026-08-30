İçişleri Bakanı, Çorum’un Fahri Hemşehrisi Mustafa Çiftçi, Cumartesi günü Çorum’a gelerek, AK Parti İl Başkanı Av.Yakup Alar’ın oğlu Eren Alar ile Esra Nur Akyol’un Altınkaya Arena Kolezyum Salonu’ndaki düğününe katıldı.

Genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, başta İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Vali Ali Çalgan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve diğer seçkin davetliler genç çiftin nikâh şahidi oldu.

İçişleri Bakanı Çiftçi, çiftin evlenme cüzdanını verirken, “Hanelerinden huzur, bereket, sevgi, saygı, sadakat asla eksik olmasın” diyerek mutluluk dileklerini ifade etti.

Bakan Çiftçi, bir dönem Avustralya'da nüfus politikaları çerçevesinde üç çocuk kampanyaları düzenlendiğini ve “bir çocuk anne için, bir çocuk baba için, bir çocuk da memleket için” denildiğini hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, tüm genç çiftlerimizden üç çocuk bekliyoruz” dedi.