Çorum’da Cumhur İttifakı paydaşları AK Parti ve MHP İl Başkanları ile her iki partinin il genel meclisi temsilcileri toplandı.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, MHP ve AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanları ile İl Genel Meclisi encümenlerinin katılımıyla Haziran ayı Cumhur İttifakı durum değerlendirmesi ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

MHP İl Başkanı Çıplak’ın ev sahipliğinde İskele Park’ta düzenlenen toplantıda il ve kırsalla ilgili hizmetler değerlendirildi.

Öte yandan toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı’nda AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri ile de ayrı bir toplantı düzenlendi. İl Başkanı Yakup Alar yönetimindeki toplantıda Haziran ayı Meclis gündemi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Alar; “Haziran Ayı AK Parti İl Genel Meclisi Grup Toplantımızı Parti Binamızda Gerçekleştirdik. Toplantımızda, şehrimizin gelişimi için yürütülen projeleri değerlendirdik ve geleceğe yönelik planlamalar yaptık. Katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi