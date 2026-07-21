İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanan sonuçlara göre, farklı puan türlerinde dereceye giren öğrenciler başarılarıyla dikkat çekti.

TYT’DE ÇORUM BİRİNCİSİ TÜRKİYE 176’NCISI OLDU

Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanında Çorum birincisi olan Zeynep Dilşad Alay, Özel Çorum Doğa Fen Lisesi öğrencisi olarak Türkiye 176’ncısı olma başarısı gösterdi.

AYT’DE ÜÇ FARKLI ALANDA BAŞARI

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sonuçlarında da Çorumlu öğrenciler önemli dereceler elde etti. Sayısal alanda 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencisi Gözde Nur Temur, Türkiye 337’ncisi oldu.

Eşit Ağırlık alanında Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Feride Nur Demirtaş, Türkiye 116’ncısı olarak büyük başarıya imza attı.

Sözel alanda ise Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yiğit Gökdere, Türkiye 172’ncisi oldu.

YDT’DE YAĞMUR YILMAZ BİRİNCİ

Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce alanında Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Yılmaz, Türkiye 582’ncisi olarak önemli bir derece elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, başarı gösteren öğrencileri, ailelerini, öğretmenlerini ve okul yöneticilerini tebrik ederek, öğrencilerin elde ettiği derecelerin Çorum’un eğitim başarısına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ