CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Partinin adı, logosu değişir. Gün gelir devran değişir, ayrı düşenler birleşir ama bizi, bu birlikteliği bölemezler. Biz bir bütünüz, bu bütünü asla bozamazlar çünkü bu bütün 103 yıllık bir gelenekle birbirinden ayrı durmayan, düşünmeyen bir bütündür." dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Özel'in açıklamalarından satır başları;

"Her son bir başlangıçtır. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznün taşıyarak çıktım. Huzurlarınızdayım. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız. Bugün buradan tarihi bir konuşma, bugün buradan çok sıra dışı bir konuşma yapmıyorum. Bugün buradan tarihe not düşen, hatırlatan, tarihe emanet edilen cümleleri bırakan samimi bir konuşma, açık açık bir konuşma yapmaya geldim. Tarihi konuşmayı ise yapılacak ilk seçimin akşamında hep birlikte yapmak üzere tarihe emanet ediyorum.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Özel'in açıklamalarından satır başları;

"Her son bir başlangıçtır. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznün taşıyarak çıktım. Huzurlarınızdayım. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız. Bugün buradan tarihi bir konuşma, bugün buradan çok sıra dışı bir konuşma yapmıyorum. Bugün buradan tarihe not düşen, hatırlatan, tarihe emanet edilen cümleleri bırakan samimi bir konuşma, açık açık bir konuşma yapmaya geldim. Tarihi konuşmayı ise yapılacak ilk seçimin akşamında hep birlikte yapmak üzere tarihe emanet ediyorum. Tarih herkesi bugünlerde nasıl duruyorsa öyle yazacak. Partinin adı değişir logosu değişir ama bu birlikteliği bölemezler. Biz bir bütünüz bu bütünü asla bozamazlar. 103 yıllık gelenekle birbirinden ayrı durmayan bir bütünüz.

Vakti gelmiş hüzünlü bir vedanın eşiğindeyiz. Yeni bir başlangıcın umudunu içimizde yaşadığımızı paylaşmak isteriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu partinin kurucusu olduğunu onun emaneti olduğunun farkındayız.

Bu büyük mirasın her satırına her emekçisine ezberi bildiğimizi hatırasına sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Biz binayı terk ettik ama mirası emanete alıp çıktık.

"YENİ PARTİMİZİ KURUYORUZ"

Bugün geride bıraktığımız şey cumhuriyet değildir. Biz o günden bugüne yaptığımız yürüyüşte her adımda eskimiş siyaseti geride bırakıyoruz. Yeni bir siyaset rekabeti için yola çıkıyoruz. Bu bir ayrılık değil, bu bir Türkiye'de daha güçlü şekilde değişimi sürdürmenin kararlı adımlarıdır. Hiç bir siyasi parti milletten daha önemli değildir. Dün olduğu gibi bugün de milletin emrindeyiz. Bugün buradan ilan ederiz ki biz siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.

Yeni partimizi kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından yeni partimizi kuruyoruz. Yarın ilk adımı atıyoruz. Yeni partimizi seçilen vekillerle ilk adımı atıp kuracağız. Kuracağımız partiyle açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün bu kürsüye veda ederken ana muhalefet partisinin grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz.

Kimseyi geride bırakmayacağız, kimseden ayrı ya da uzak değiliz. Şu kadarını söyleyeyim: ‘Ben yeni partide yokum. Özgür Özel‘le arkadaşlarıyla birlikte değilim’ diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Yeni yolu açıyoruz, yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz."



