Dün öğle saatlerinde Ömer F.L.(38)’nin kullandığı 34 DPB 673 plakalı otomobilin, Çorum-Osmancık Karayolu Bük Köyü mevkiinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştüğü kazada ağır yaralanan 2 aylık Uraz bebek, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesinden alınarak ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan anne Elif B.L.(35)’in tedavisini ise yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK