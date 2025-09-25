Yaz tatili boyunca gençlere yönelik düzenledikleri kurs ve kamplarla dikkat çeken TÜGVA ekibini ağırlayan Belediye Başkanı Aşgın, çalışmalarından dolayı teşekkür ve tebriklerini iletti.

Nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aşgın, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için büyük bir fedakârlıkla gerçekleştirdikleri etkinlikler, şehrimizin gençlik vizyonuna değer katıyor. Bu gayretli çalışmalar için Bahadır Kıyıklık ve tüm ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyarette, yaz tatili boyunca hayata geçirilen kurslar ve kampların gençlerin kişisel gelişimine ve sosyal hayata katılımına sağladığı katkılar konuşuldu.

TÜGVA İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, Çorum Belediyesi’nin gençlik faaliyetlerine verdiği destekten dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür ederek, yeni dönemde de ortak projeler geliştirme arzusunda olduklarını belirtti.

Aşgın ise Çorum Belediyesi’nin gençlik çalışmalarını her zaman öncelikli gördüğünü, gençlerin eğitim, spor, sanat ve sosyal yaşam alanlarında desteklenmesi için yeni projelere açık olduklarını ifade etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ