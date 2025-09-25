ÇESOB Başkanı Gür’e ziyaretinde Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun eşlik etti.

Ziyarette esnafa “hayırlı işler ve bol kazançlar” dileyen Gür, Ahilik geleneğinin köklü değerlerini yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Esnafların görüş ve taleplerini de dinleyen Gür, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Recep Gür, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Ahilik’in sadece ekonomik değil, sosyal dayanışma ve ahlaki değerler açısından da büyük bir miras olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ahilik; dürüstlüğü, helal kazancı ve kardeşliği temel alan çok değerli bir mirastır. Çorumlu esnafımız, bu geleneğin bugünkü temsilcileri olarak topluma örnek olmaya devam ediyor. Ahilik ruhunu yaşatmak hepimizin görevidir.”

Muhabir: Haber Merkezi

Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun da esnafın her zaman yanında olduklarını, Ahilik kültürünü gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.Hürriyet Meydanı’nda açılan stantları tek tek gezen ÇESOB Başkanı Gür ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Uzun, esnafların sorunlarını ve beklentilerini yerinde dinledi. Ziyaretten memnuniyet duyan esnaflar, desteklerinden dolayı Gür ve Uzun’a teşekkür etti.