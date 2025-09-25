Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın Ahisi seçilen Selim Kölegöz tarafından protokol üyelerine ve esnafa kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Programa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, Ticaret İl Müdür Vekili Durmuş Buyruk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, esnaf odası başkanları ve davetliler katıldı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür bu yıl 38’ncisini kutladığımız Ahilik Haftası'nda ilimizde 55 yıldır kasap olan Kasaplar ve Celepler Odası Üyesi Selim Kölegöz’ün “Yılın Ahisi” olarak belirlendiğini belirterek: “Kendisini kutlar, sağlıklı ve mutlu bir ömür dilerim” dedi.

